sábado, julio 11, 2026
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ABRIÓ LA FISCALÍA FEDERAL DE CAMPECHE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR ATERRIZAJE DE AVIONETA EN CARMEN

La delegada de la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la FGR, Margarita Galván Rodríguez, reveló que abrió una carpeta de investigación tras el aterrizaje forzoso de una aeronave en Playa Norte, en Carmen, a finales de junio pasado.

Advertimos una situación irregular y hay un trasfondo por la presencia de una persona inmersa en una situación de lavado de dinero, aunque no tenemos nada palpable, sólo sabemos que iban de paso, y si hubo una conducta delictiva, más adelante se sabrá, añadió

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