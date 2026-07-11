CAMPECHE: POR UNANIMIDAD, EL CONGRESO SOLICITA ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE EL ROBALO PARA ACTUALIZAR SU MANEJO PESQUERO

Para que especialistas analicen las condiciones biológicas del robalo y determinen si es necesario actualizar las medidas de manejo pesquero, el Congreso del Estado aprobó de manera unánime el exhorto para solicitar a la representación estatal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que gestione dichos estudios técnicos-científicos ante el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables.

Los 29 votos a favor y ninguno en contra a favor de esta propuesta promovida por los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, de Morena, e Ignacio José Muñoz Hernández, de Movimiento Ciudadano, demuestra el interés en fortalecer la protección del robalo y ofrecer certeza al sector pesquero de la entidad.