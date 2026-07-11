CARMEN: MOVIMIENTOS POLÍTICOS AFECTAN A LITIGANTES EN CASA DE JUSTICIA

-“HAY QUE ORGANIZARSE PARA DEFENDER EL ESTADO DE DERECHO”

El Colegio de Profesionistas en Derecho “Barra de Abogados” A. C., llamó los abogados a organizarse más, porque cada día es más difícil el Estado de Derecho en nuestro país, y “justicia que no es para todos no es justicia”.

En desayuno por el Día del Abogado encabezado por presidente Francisco Eustaquio Portela Chaparro, se resaltó que cada vez que hay movimientos políticos, también hay legislativos y jurídicos, y en Casa de Justicia hemos visto todos los que se han dado, y algunos, por no decir muchos, en perjuicio de todos los que litigamos.

También fue planteada la propuesta de hablar con el actual presidente del Tribunal sobre las certificaciones, pues no bastan los cursos.

Portela Chaparro recordó que los abogados están para defender la ley y el juicio libre, porque el derecho debe ser un baluarte para todos, y hay que exigir que se cumpla con un procedimiento justo para todos, sin inclinar la balanza, pero desafortunadamente vemos que cada día se pierde esa oportunidad.

Nosotros como Colegio debemos de salvaguardar nuestras garantías e impedir que se frenen los derechos de cualquier ciudadano, aseveró.

Además, se recordó que en el 2027 se va a instaurar el nuevo procedimiento oral civil a nivel nacional y que deben seguir capacitándose, pero externaron su preocupación “porque no existe en el Estado la manera de cómo adquirir ese conocimiento”.

En Casa de Justicia, se mencionó, abrieron una maestría con costo de 30 mil pesos, ante lo cual pidieron pedir a la presidencia del TSJE el que se homologue el costo que cobran a sus trabajadores, “porque si no, no vamos a poder ejercer nuestra labor como abogados”.

Juan Portela Rodríguez, dijo: “Si ya se va a implementar este nuevo sistema familiar y civil en el 2027, las instituciones de educación no hicieron su labor para que con nosotros tuviéramos esa posibilidad de estar preparados para este gran cambio que necesitábamos en el sistema público, en materia familiar y en materia civil. Hoy los abogados se encuentran con menos herramientas que en pasados años”.