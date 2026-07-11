EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE JULIO 2026

5 AÑOS VIOLENTANDO MUJERES. PARTE 2/2.

Los escándalos de Layda Sansores no paran ahí, pues desde hace cuatro años violenta impunemente a la alcaldesa Biby Rabelo desde su show del jaguar cada que se le cruzan los cables. En abril de 2025, en un convivio para policías llamó animales a las suegras de estos. Luego en agosto, en plena visita de la presidente Sheinbaum, declaró que ser mujer, indígena y pobre era lo peor que te podía pasar en la vida.

En septiembre, ordenó el arresto de mujeres integrantes de colectivos feministas que protestaban en Palacio Legislativo el ilegal nombramiento de Pedro Alcudia Vazquez como magistrado, pues estaba acusado de violencia política en razón de género. Este año, el pasado 8 de marzo, tras las violentas protestas en las puertas de Palacio de Gobierno, Layda Sansores ordenó el arresto y encarcelamiento de activistas feministas, que siguen privadas de su libertad pese a que la Fiscalía no integró adecuadamente los expedientes.

Griselda Puc Valverde, presidenta de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, fue encarcelada desde julio de 2023 por reclamarle a Sansores el abandono en el que tenía a las comunidades rurales. En contraparte, su vocero Walther Patrón se promueve para una diputación pese a estar denunciado en redes sociales por agredir mujeres. Otro vergonzoso caso es el de Juan Carlos Hernández Rath, alcalde de Escárcega que ha incumplido más de 12 años su responsabilidad parental promoviendo recursos legales para no pagar la manutención de su hijo.

NEGRO HISTORIAL DE SESO LOCO PEGA A MORENA.

El portal El Congresista.mx, reporta que “Morena enfrenta desafíos de credibilidad en las candidaturas de 2027 al aceptar aspirantes con denuncias de corrupción y nepotismo”. Refiere el caso de la candidatura de Gerardo Sánchez Sansores, el Seso Loco, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, está acusado de solicitar sobornos de hasta 80 millones de pesos y fue denunciado por el PRI por tráfico de influencias. Un historial tan negro como el de su tía y abuelo. Leamos.

“La situación en Campeche se complica para Gerardo Sánchez Sansores, quien podría haber infringido las normas de nepotismo establecidas por el partido, ya que su registro cuenta con el apoyo del Partido del Trabajo. Además, fue señalado por la difusión de audios donde supuestamente solicitaba sobornos para otorgar permisos de construcción, afirmando que esos audios estaban manipulados.”

Afectar al partido es algo que no le importa a Layda Sansores, pues desde hace más de 6 meses financia la millonaria campaña de su sobrino y fue quien negoció ese apoyo con el PT. “Morena se expone a cuestionamientos sobre su integridad y transparencia al aceptar candidaturas con antecedentes cuestionables… podría impactar las posibilidades de éxito en elecciones y afectar la percepción pública del partido.” No tardaremos en ver qué resuelve Morena de tener un candidato con tan negros antecedentes en sus filas. Atentos.