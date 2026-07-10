DESDE DICIEMBRE PASADO, ANTONIO JIMÉNEZ DIVIDIÓ AL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA: MARICELA FLORES

-“NO SE VALE QUE POR APOYAR AL GOBIERNO NOS HAYA HECHO A UN LADO”

Mediante un video divulgado en sus redes sociales, la exdiputada de Morena y ahora independiente Maricela Flores Moo, aseveró que quien dividió a la bancada guinda desde diciembre fue él (en alusión a José Antonio Jiménez Gutiérrez) cuando empezó a meter la iniciativa mencionando a sus 8 diputados, con quienes recorrió todos los Municipios, entonces ¿dónde quedamos los otros diputados, y dónde quedo yo como morenista?, y lo cuestionó en una reunión.

El coordinador de la bancada de Morena dijo que efectivamente no somos parte del grupo desde enero por obedecer a otros intereses, que es el Gobierno, lo que es lamentable porque quien gobierna le dio la oportunidad a todos los diputados. “No se vale que por estar apoyando al Gobierno, nos haya hecho a un lado”, aseveró.

A su publicación anexó un texto donde recalca que durante meses fue excluida de las actividades del grupo parlamentario morenista, incluso desde enero ya no formaba parte él en las iniciativas presentadas en conjunto, y nunca la convocaron a las giras en los Municipios.

“Guardé silencio por prudencia y respeto, pero no permitiré que se me señale como traidora, ni que se insinúen que obedezco a otros intereses, pues mi decisión fue consecuencia de una serie de acciones de exclusión y de un ambiente de constantes descalificaciones que se dieron desde que fui considerada propuesta de la gobernadora, para presidir la Junta de Gobierno”.

Y dirigió un mensaje directo a Jiménez Gutiérrez: “Le pido al presidente del Congreso que, al referirse a mi persona, se haga con la verdad. No entraré en confrontaciones ni en dimes y diretes, los hechos hablan por sí mismos”.