sábado, julio 11, 2026
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CIRCULA EN REDES: ¡ALERTA! PREOCUPA EL ESTADO DEL MUELLE DONDE MILES CELEBRAN A LA VIRGEN DEL CARMEN

Un video difundido en redes sociales evidencia el deterioro en el que se encuentra el muelle ubicado sobre el Malecón del Centro, una estructura que cada año cobra especial relevancia durante las festividades en honor a la Virgen del Carmen.

Esta situación genera preocupación entre la ciudadanía, pues en ese sitio se celebra la tradicional misa y se realizan las maniobras de embarque y desembarque con la imagen de la patrona carmelita durante su recorrido por la laguna.

Habitantes consideran que la concentración de miles de personas sobre la estructura, sumada a su aparente mal estado, podrían representar un riesgo y provocar algún accidente durante las celebraciones religiosas.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades de la Administración Portuaria Integral (API) para que inspeccionen el muelle y, de ser necesario, realice las reparaciones correspondientes antes de los eventos anuales.

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