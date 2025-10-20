JUDICIALIZAN CASO DE AGRESIÓN A UNA PERRITA EN HECELCHAKÁN; AUDIENCIA SERÁ EL 28 DE NOVIEMBRE

La Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas informó que fue judicializada la carpeta de investigación relacionada con el caso ocurrido el pasado 28 de septiembre en el municipio de Hecelchakán, donde una perrita perdió la vida tras ser agredida con un objeto cortante.

El hecho generó indignación en la comunidad, y será ahora la autoridad judicial quien determine el proceso legal correspondiente.

La audiencia inicial ante el Juez de Control está programada para el próximo 28 de noviembre, donde se dará seguimiento al caso conforme a la ley.