ASALTAN AL ALCALDE DE MISANTLA Y A SU EQUIPO TRAS ENTREGAR AYUDA EN VERACRUZ

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaen, y su equipo de trabajo denunciaron haber sido víctimas de un asalto luego de entregar apoyos en el municipio de Álamo, al norte de Veracruz, zona afectada por las intensas lluvias e inundaciones recientes.

El político, emanado del partido Movimiento Ciudadano, informó que durante el atraco les fue robada una camioneta, así como equipo fotográfico y de telefonía.

El hecho ocurrió en una gasolinera del municipio de Tihuatlán, en la región norte del estado. A través de sus redes sociales, Omar Jaen dio a conocer lo sucedido y pidió a la ciudadanía extremar precauciones.

“La gente buena somos más, les pido que se cuiden, ponen en riesgo nuestro patrimonio y, sobre todo, lo más importante que es la vida y la seguridad”, expresó.

El alcalde electo destacó que, afortunadamente, ni él ni sus acompañantes resultaron lesionados durante el asalto.