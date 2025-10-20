DENUNCIAN INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE CAMPECHE DE SOLICITAR PRÉSTAMO POR 300 MDP

A través de sus redes sociales, Estamos Unidos Campechanos advirtió sobre la presunta intención del Gobierno del Estado de solicitar un préstamo por 300 millones de pesos, con un plazo de pago de 15 años, posiblemente durante 2026.

En su publicación, señaló que lo más preocupante es la falta de claridad sobre el destino de esos recursos, y subrayó que el problema no solo es el monto, sino las implicaciones que podría tener para la gobernabilidad y las finanzas estatales.

De acuerdo con la información difundida, al 30 de junio de 2024 la deuda directa de Campeche ascendía a 2,118 millones de pesos. En el Paquete Económico 2025 se proyecta un gasto de 354 millones para el pago de capital e intereses, por lo que, de aprobarse el nuevo préstamo, la deuda estatal podría elevarse a 2,418 millones, un incremento del 14 por ciento.

Estamos Unidos Campechanos alertó que esta situación comprometería los presupuestos futuros y reduciría los recursos disponibles para salud, educación, seguridad y programas sociales, además de aumentar la vulnerabilidad financiera del estado.

Asimismo, criticó que el Gobierno esté optando por más deuda “sin una explicación precisa de su destino”, lo que consideró un riesgo de uso discrecional de los recursos públicos.

“Campeche ya tiene una deuda de más de 2 mil millones de pesos. Agregar 300 millones más, sin claridad y a 15 años, es abrir la puerta a que nuestros recursos se usen para pagar intereses y no para mejorar la vida de la gente”, publicó Estamos Unidos Campechanos.

Pidió que se exija transparencia al Congreso estatal y a los órganos de fiscalización antes de autorizar cualquier nuevo crédito, y concluyó su mensaje con un llamado a la rendición de cuentas.

Publicación difundida originalmente por Estamos Unidos Campechanos.