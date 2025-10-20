BIBY RABELO SUPERVISA MANTENIMIENTO DE PANTEONES ANTE FESTIVIDAD DE DÍA DE MUERTOS

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, supervisa los trabajos de mantenimiento en los panteones municipales con el propósito de prepararlos para la celebración del Día de Muertos. Las labores incluyen limpieza, pintura, desmalezado y rehabilitación de áreas comunes, para ofrecer espacios dignos y seguros a las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.

Rabelo de la Torre destacó la importancia de mantener estos sitios en óptimas condiciones antes del 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se incrementa la afluencia de visitantes por la conmemoración tradicional, símbolo del respeto y cariño hacia quienes ya partieron.