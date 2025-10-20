DESCONTROL Y SOBERBIA

Pareciera que en la Fiscalía General no hay otros asuntos de mayor interés, que apoyar las obsesiones de venganza de la Tía Gobernanta….

“No hay nadie en el gabinete estatal que dé muestras de sensatez, prudencia y madurez política. Guiados desde arriba por la soberbia, el autoritarismo y los rencores, se han entercado en su objetivo de acallar todas las voces, censurar a todos los medios y manipular lo que la gente puede pensar, lo que los periodistas pueden publicar y lo que la opinión pública debe creer”, lamentó el poeta Casimiro ante sus amigos de tertulia.

–“Muy lamentable la postura de este Gobierno, coincidió el viejo Julián, porque a menos de dos años de que concluya su periodo, siguen en plan de guerra, sin afán de reconciliación y con el objetivo de encarcelar a quienes piensen diferente. Esto que estamos viviendo y una tiranía, no se diferencian en nada” aseguró.

–“Lo que llama la atención, expuso pensativo el bolero don Memín, es que la molestia de la Tía gobernanta, no es en sí por lo que publican esos medios independiente y críticos, sino lo que se expresa en los comentarios de las redes sociales. En su miope visión de las cosas, la mandataria, los agentes investigadores del Ministerio Público y hasta los jueces y magistrados condenan al medio y al periodista no por lo que publica, sino por lo que comenta la gente, y eso es completamente aberrante” subrayó.

–“A mí me da mucha vergüenza tener un Gobierno así, irresponsable, autoritario, represor e ignorante, arremetió doña Chela. ¿Cómo van a condenar a una persona por lo que hace otra persona? Cada quien es libre de emitir la opinión que quiera, y es su responsabilidad asumir las consecuencias, pero impedir que los medios publiquen notas incómodas al sistema, eso es tiranía y dictadura” complementó.

–“Me asombra la celeridad con la que la Fiscalía atendió la denuncia de la Tía, y ordenó a la Televisora del Mar que le informara los nombres de los periodistas que se habían atrevido a publicar esas notas que tanto la molestaron. Pareciera que no hay otros asuntos de mayor interés, que apoyar las obsesiones de venganza de esa señora. Hay secuestros, violaciones, extorsiones, hay tres campesinos desaparecidos en Candelaria y cientos de robos sin aclarar, pero para el Pelón Fiscal, lo más importante es atender los caprichos de su jefa. Vergüenza le debería dar” exclamó don Julián.

–“Creo que ya es momento de pasar de las palabras a la acción, advirtió por su lado Casimiro. Si los ciudadanos seguimos dejando que nos despojen de nuestros derechos y callamos ante esos casos de autoritarismo, al final toda la sociedad sufrirá las consecuencias. Es hora de hacerle saber a esa aspirante a tirana que repudiamos sus acciones. Ya basta de tanta sumisión y timoratez o los próximos procesados vamos a ser los ciudadanos” sentenció.