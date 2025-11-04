¿Qué logró el Seso?

En su recurrente estrategia de mentir, el Gobierno de la señora Sansores sigue ocultando su fracaso en la gestión para que Pemex pague sus adeudos con los proveedores carmelitas.

A través de sus páginas matraqueras, y para desquitar la croqueta, algunos periodistas leales al régimen, intentaron engañarnos otra vez, diciendo que “gracias” a Gerardo Sánchez Sansores, el sobrino de la gobernadora, se había logrado resolver el problema de la deuda que mantiene Pemex con sus proveedores carmelitas.

Tomás Zapata Bosch, uno de los periodistas que lo mismo ha sangrado las finanzas de los gobiernos del PRI y de Morena a cambio de lisonjas, compartió un texto fomentado desde las mismísimas oficinas de “Seso Loco”, donde en resumidas cuentas se expone: “La presión que ha ejercido Gerardo Sánchez Sansores a Pemex, para que pague a proveedores carmelitas, está dando buenos resultados…” El resto del texto, plagado de incienso para el sobrino cómodo es irrelevante compartirlo.

Lo que sí debemos analizar es ¿qué ha logrado exactamente Gerardo Sánchez Sansores? ¿Ya se resolvió el problema? ¿Las facturas de los proveedores carmelitas ya se saldaron gracias a las “presiones” de ese personaje para con los directivos de la paraestatal? Para nada.

El informe oficial de Pemex sobre el tema señala que “al 31 de diciembre de 2024, el saldo contable de la cuenta denominada “proveedores” era de 505 mil millones de pesos (mdp), y que al 30 de septiembre de 2025 aumentó a 517 mil mdp, es decir, una variación de 2.2%”.

Detengámonos un momento solo para recordar que la presidenta Shjeinbaum dijo que en julio empezaría a saldarse el adeudo y que para septiembre de este mismo año ya estaría resuelto. Fue en ese lapso donde se observaron las “presiones” de Seso Loco. ¿El resultado? La deuda no se redujo, por el contrario aumentó poco más de 12 mil millones de pesos. ¿Y entonces? ¿Cuál es el mérito del gestor enviado por la gobernadora Sansores para resolver el problema? Ninguno.

El comunicado oficial de la paraestatal, señala que “con los recursos disponibles del Programa de Financiamiento de Inversión 2025, coordinado por Banobras, ya l¡qu¡dó facturas por 2,912 mdp en septiembre y 26,285 mdp en octubre, mientras “en los próximos meses” se van a liquidar 220 mil mdp de adeudos”.

Si hacemos cuentas veremos que entre septiembre y octubre se saldaron facturas por alrededor de 29 mil millones de pesos. Una cifra mínima si la comparamos con el total de 517 mil millones de pesos. La promesa de que “en los próximos meses” se saldaría el resto lo han dicho en reiteradas ocasiones, y ya vimos que no han cumplido.

Por eso se mantiene la crisis económica en Carmen. Y si Gerardo Sánchez, sea cual fuere la posición que ocupe dentro del organigrama gubernamental, tuviera alguna relevancia, ya hubiera “presionado” para que su tía por lo menos ofrezca condonaciones fiscales a los empresarios afectados por el adeudo multimillonario. Pero no. Ningún beneficio se les ha dado.

Son fuegos artificiales artificiales e incienso barato que le lanzan al sobrino para ver si le llegan a la gobernadora. En el fondo es la estrategia de mentir, de engañar, de simular, de aparentar que trabajan. Y así llevan cuatro años y no parece que quieran corregir el rumbo.