EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 13 DE DICIEMBRE DE 2025

SE CONTRADICE GOBIERNO EN ENDEUDAMIENTO.

Si la semana pasada la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, pedía a los campechanos confianza, que contratarían una “deuda responsable”, porque cuando recibieron el gobierno había un adeudo “que ya se pagó” y entregarían números más bajos, Layda Sansores echó por la borda esos argumentos en su Jaguar.

La gobernanta confirmó lo publicado en esta columna la semana pasada: que recibieron una deuda de 2 mil 900 millones de pesos, de la cual han pagado en promedio 200 millones cada año, 800 en total, y que faltan por pagarse aún 2 mil 100 millones de pesos, de los cuales este nefasto gobierno pagará a lo mucho 400 mas. Pero con la deuda que contrataría, dejará las cuentas justo como las recibió.

Si, pero la deuda anterior fue para terminar un puente que genera mucho ingreso a la entidad. La deuda irresponsable de Layda, por el contrario, no generará ingresos, porque la intención es pagar campañas de Morena con ese dinero. Si no ha explicado en qué se gastó los más de 100 mil millones de pesos que ha ejercido estos cuatro años, ¿cree usted que rendirá cuentas sobre este préstamo?

TRIBUNAL NO SANCIONA DESACATOS DE LAYDA.

Hace dos meses el Instituto Nacional Electoral informó que Layda Sansores y a sus genuflexos comunicadores tendrían que asistir a un curso de reeducación para no volver a ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, del 20 de octubre al 7 de noviembre, tal y como lo había ordenado el Tribunal Electoral… pero nunca acudieron, se pasaron por el arco del triunfo el curso… y a ese Tribunal.

Por ello vale la pena preguntar, ¿cuál será la sanción ejemplar por los desacatos? No hemos visto que el Tribunal Electoral emita alguna sanción a la mandataria ni a sus empleados morenistas por no acudir al curso, menos aún por no disculparse públicamente con las diputadas que ofendieron, como ordenaba la sentencia. ¿Gozan de impunidad? ¿O es que el Tribunal Electoral solo sirve para amedrentar y perseguir a opositores, críticos y disidentes?

Layda Sansores está sentando un precedente en cuanto a lo que se refiere a los desacatos, pues no es justo que el ciudadano común tenga que acatar sentencias del Tribunal Electoral, si este permite a otros no hacerlo. ¿Bastará con afiliarse a Morena para poder ignorar las recomendaciones y sentencias de ese Tribunal? ¿Qué otros requisitos se requieren para ello? La impunidad en su máxima expresión.