A FUEGO LENTO | MARIPOSOS TRAICIONEROS | Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

La presencia de la Secretaria de Gobierno en CARMEN LIZ HERNÁNDEZ ROMERO para dialogar con el Sector Empresarial está siendo utilizado para la politiquería al cuestionar el motivo de haberlo hecho con un grupo de empresarios destacados por su filiación política y status social – muy al traumático complejo de PEDIGRÍ a la campechana y no haberlo realizado en UNIDAD con el CCE CARMEN

Al margen que la funcionaria -SEGUNDO MANDO EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL – y de todas las confianzas de la gobernadora Layda Sansores deberá analizar las manos perversas – no veo ingenuidad – que mueven las intrigas DESDE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO Y EL CLAN LAVALLE- CASTILLA AZAR se estaría FOMENTANDO LA DIVISIÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS CARMELITAS – el evento demuestra ser una TRAMPA DELIBERADA con aroma al viejo PRIAN y presunta complicidad de los propios empresarios a quienes correspondía evitar las consecuencias de estas especulaciones, sino hubiera un OBJETIVO AVIESO claro de Gerardo Sánchez Sansores.

En primer lugar pretender convertir en ” agravio” al Supremo Señorito con barba de moda en tiempos de liberación hormonal , SOBERBIO E INSOLENTE PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS deja al descubierto la villanía de quienes deben procurar no crear ” vías de agua” en lo fundamental que resulta seguir el ejemplo de los EMPRESARIOS CAMPECHANOS -PARÁSITOS DEL PRESUPUESTO controlados por el EX SENADOR PANISTA ,ENGARGADO DE LOS SOBORNOS DE ” ODEBRECHT-PEMEX” para prostituir sufragios en la REFORMA ENERGÉTICA QUE TANTO DAÑO HA CAUSADO AL CARMEN -JORGE LUIS LAVALLE MAURY- quien no puede esgrimir candidez con toda esa estela de truhán del PRIAN- hoy blindado en la administración gangrenada en el CAMPECHE- MORENA .

Indiscutiblemente el evento hasta el momento no ha podido lograr su objetivo de confrontación fraternal entre los Empresarios de RUBÉN ROSIÑOL y del RÍO GONZÁLEZ con la dirigencia de RAÚL CAJÚN y ALEJANDRO FUENTES ALVARADO mientras los sicarios de Pablo Gutiérrez Lázarus quieren magnificar un incendio inexistente, y solamente bastaría recordar aquel encuentro mutuo de Rosiñol.Abreu y Fuentes Alvarado apoyados por la Gobernadora para ser escuchados por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO sobre el tema de ADEUDOS DE PEMEX.

La UNIDAD SIEMPRE DARÁ FUERZA A LAS DEMANDAS

Es claro quién pretende escalar su “rebeldía” para victimizarse ante este diálogo de LIZ HERNÁNDEZ con los hombres, mujeres y ABECEDARIO del Dinero en Carmen es el EDIL LÁZARUS que estaba obligado SER ANFITRIÓN de la funcionaria Estatal , mientras Pablito mantiene su postura de confrontación- VIL TRAICIÓN A LAYDITA QUE LO RESCATÓ DE LAS GARRAS DE ALITO por pretender descarrilar el fraude a favor de ÓSCAR ROSAS – PERO que ahora los reconcilia “LA BARREDORA TABASQUEÑA” para operar el chantaje de garantías a sus plurinominales mutuos del CLUB DE TOBY Caciquil.

Convencidos por datos duros de pasados procesos electorales que siempre los benefician en egocentrismo y buenos negocios , los emisarios de Campeche intentan acrecentar las pugnas – río revuelto ganancia de Saqueadores – cuando si se lograra mantener LA UNIDAD DE LOS 13 MUNICIPIOS la historia política, desarrollo económico permeable sería la consecuencia de saber darnos a respetar, cerrando paso a maniqueísmo de estos expertos LOBOS en la vileza , con piel de CERDOS .

Si Rubén Rosiñol , Juan Carlos del Río, Raúl Cajún ,Alejandro Fuentes y todos los PYMES dan un mensaje de INDESTRUCTIBLE UNIDAD POR CARMEN Y TODO CAMPECHE ,entonces no habrán hijos de padres desconocidos, PASHITAS LAVALLE, PABLITOS ALITOS ,GONZÁLEZ CURI, GRUPO SIHOCHAC y todo el RESTO DE HIPÓCRITAS CAMALEONES DE HERENCIA CACIQUIL NATURALEZA DE ALACRANES .

Para los ” operadores ilustrados políticos de Campeche” que les incomoda el proyecto de SANSORES para destruir cualquier perfil o reconocer méritos de alguna Carmelita ES INACEPTABLE ,PARA SEGUIR DOMINANDO A PLACER -SEA VESTIDOS DE PRI, PAN ,PRD, PT ,MOCI o el mole de mil chiles MORENA.

No es primera vez que ejercen la naturaleza de los ALACRANES contra la cuna del PRI, el endoso 2000 sin pudor con el PAN de VICENTE FOX QUESADA, CONVERGENCIA – MOCI de DANTE DELGADO y el PRIMOR que hoy le demuestra a la Dra Claudia Sheinbaum Pardo y a LUISA ALCALDE que la traición en su contra ya se está trabajando sin recato.

Al fin que la traición les ha dejado históricas fortunas ,impunidad y dividendos en varias generaciones de legado maldito contra todos los Campechanos .