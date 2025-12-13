HOMBRE QUEDA TIRADO A MEDIA AVENIDA TRAS SER ATROPELLADO POR UNA CAMIONETA, CUYO CONDUCTOR HUYÓ

Ciudad del Carmen.- Sobre la avenida López Mateos, entre las calles 26 y 51, un hombre de entre 30 y 40 años de edad quedó tirado sobre el pavimento tras ser atropellado por el conductor de una camioneta color blanco, quien tras el impacto se dio a la fuga rumbo a Playa Norte, dejando algunos objetos tirados presuntamente pertenecientes al vehículo.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y al lugar llegaron paramédicos del Grupo Acces para brindar primeros auxilios a la víctima a quien luego trasladaron al Hospital General de Ciudad del Carmen.

En el lugar fue localizada una credencial del INE a nombre de Williams M. C., con domicilio en la calle Ballena del fraccionamiento Justo Sierra, por lo cual las autoridades ya tienen identificado al h3r¡do mientras continúan las investigaciones para dar con el responsable.