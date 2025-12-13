sábado, diciembre 13, 2025
Municipales

CAMIONETA IMPACTA A POCHITOQUE Y SE DA A LA FUGA DEJANDO 2 HERIDOS

Carmen.- A la altura del kilómetro 11 de la carretera Carmen-Puerto Real, pasajero y guiador resultan lesionados de un mototaxi o pochitoque resultaron lesionados tras ser impactados por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga.

El accidente ocurrió hoy sábado por la mañana, tras lo cual las víctimas fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

También arribaron compañeros de gremio del conductor para apoyarlo, y elementos de la Guardia Nacional para abanderar la zona y evitar otro accidente.

