LA BARRENDERA

Estamos ante un verdadero montaje no de seguridad nacional, sino de seguridad del régimen imperante…

Los amigos que todas las tardes se reúnen en el Parque Principal para charlar sobre los tópicos más interesantes del Estado y de la ciudad, discutían sobre la reciente captura del “comandante H”, capo del cártel de la Barredora, y su traslado desde Paraguay, hasta el penal del Altiplano durante un lapso de 30 horas, cuando por la distancia entre un punto y otro, el viaje no debió durar más de 10 horas.

–“Escuché que el avión que lo transportaba tuvo una escala en Cozumel, en el aeropuerto de nuestra capital y también en Tapachula, que pernoctó un día antes en Colombia y que casi a las 11 de la noche lo entregaron al penal de máxima seguridad”, contó el bolero don Memín, quien es muy afecto a enterarse de los chismes de moda.

–“Oficialmente solo tuvo una escala en Bogotá y otra en Tapachula, pero que eso de que también estuvo en Cozumel, nuestra capital y en Villahermosa, fue parte de una estrategia de los militares para garantizar la seguridad del peligroso capo”, expresó con soltura doña Chela, quien, por lo visto, también está muy bien informada de los detalles de ese operativo.

–“Lo que se discute no es en dónde hicieron escala y si pusieron dos o más aviones como parte de la logística para darle más seguridad a ese peligroso personaje. Y cuando digo peligroso, no porque sea un riesgo para todos, sino peligroso para los políticos que lo protegieron, lo solaparon y que se beneficiaron con sus ilícitas actividades, por eso resulta sospechosa la tardanza de su viaje entre Paraguay y Toluca” observó puntilloso el poeta Casimiro.

–“A simple vista puede sospecharse que este largo viaje que se prolongó por más de un día, añadió el viejo don Julián, sirvió para que el “comandante H” se aprendiera de memoria el guión que va leer en sus declaraciones ante los jueces y ante los medios de información. O vaya, si es que “va cantar”, le dieron la letra de la canción que va entonar, y que no ponga en peligro la estabilidad del régimen. Yo creo que estamos ante un verdadero montaje no de seguridad nacional, sino de seguridad del régimen imperante” subrayó.

–“Da miedo eso que dice, le contestó don Memín, porque si eso fuera cierto, significaría que se armó todo un operativo de Estado para garantizar la seguridad no del detenido, sino del propio Estado, lo que también quiere decir que no van a ir al fondo del asunto, sino que van a simular como que, con la detención y encarcelamiento de ese capo, conocido también como “el abuelo” ya acabó todo. Eso da miedo, porque entonces los verdaderos jefes seguirán impunes”.

–“Yo lo que digo es que esta agrupación denominada “La Barredora” ya barrió, pero con mi fe, mi confianza y mi esperanza de que se haga justicia, y creo que ese cartel debería ser llamado “La Barrendera” porque sacó a flote la basura de los que se presentaron como honestos, diferentes e impolutos, pero que resultaron peor que los que estaban antes” remató.