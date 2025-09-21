¡UNA MÁS DE MORENA! VA POR REFORMA A LA LEY DE AMPARO PARA REDUCIR LA PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS: MEDINA FARFÁN
Al advertir que vienen tiempos tormentosos para todo el país, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, señaló que ahora Morena quiere reformar la Ley de Amparo, que desde hace más de 180 años fue creada en México para proteger a las personas frente a actos injustos, ilegales y abusivos por parte de autoridades.
La presidenta Sheinabum, expuso, mandó una reforma para disminuir la protección de esta ley en perjuicio de los ciudadanos, para agrandar finalmente las facultades de las autoridades y esto nunca va a ser para bien.
Y explicó: “La suspensión del acto, que era una facultad que tienen los jueces de distrito para hacer que finalmente los actos violatorios se detuvieran, se está restringiendo, y casi no va a ser posible de aplicar cuando se trate de créditos fiscales o actos que realice la Secretaría de Hacienda. En lugar de reconocer derechos a las personas, busca restringirlos, acotarlos y achicarlos para ganar más poder y poder imponerse frente a los ciudadanos, es una más de Morena”.