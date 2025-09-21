ANDY LÓPEZ ESTRENÓ EN SU VIAJE A TOKIO EL NEGOCIO DE HOSPEDAJE INTERNACIONAL DE LUJO DEL CLAN Y TIENE 2 PROPIEDADES MÁS EN SEATTLE: CARLOS LORET

En una transmisión mediante sus redes sociales para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola exclamó que “No eran vacaciones, eran negocios. El viaje a Tokio de Andy López Beltrán fue porque el clan estrenó negocio hotelero: renta de propiedades de lujo por todo el mundo”.

Nueve propiedades con valor histórico y artístico, y cuando estuvo en el país asiático fue para estrenar esa “casa”, recalcó, y dio paso a un reportaje donde se señala que Diego Jiménez, íntimo amigo de Andy y uno de los principales operadores de una red de empresas que en los últimos años ha ganado contratos millonarios en adjudicaciones del Gobierno, ahora incursiona en el sector turístico con la plataforma Annex, que ofrece hospedaje de lujo en México, Estados Unidos y Japón.

La más reciente propiedad fue inaugurada en Tokio el 22 de julio pasado, lo que coincide con la visita de Andy López a la capital de Japón.

En su comunicado, el hijo de Andrés Manuel López Obrador reveló que ese viaje incluyó escala de un día en Seattle, Washington, donde Annex tiene otra propiedad para rentar, aunque no es dueño, sino intermediario para procesar reservaciones. El negocio involucra también a Seth Peterson, cuya carrera profesional ha crecido exponencialmente, de ser empleado a propietario de la plataforma que se jacta de propietaria de las 9 propiedades de lujo.

A la publicación agrega el texto: “El hijo de Andrés Manuel López Obrador tiene dos propiedades más en Seattle, donde estuvo antes, y celebró su cumpleaños en una de estas”.