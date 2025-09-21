domingo, septiembre 21, 2025
ACARREADOS PARA LLENAR LA CONCHA ACÚSTICA EN INFORME DE SHEINBAUM

Camiones y unidades de transporte colectivo fueron utilizados para trasladar a personas hasta la Concha Acústica de Campeche, donde la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su informe ante los ciudadanos. Desde diferentes colonias y comunidades salieron vehículos que llevaron a los asistentes al acto oficial.

La movilización formó parte de la organización implementada por Morena para asegurar la asistencia en el recinto durante elndiscurso de la mandataria.

