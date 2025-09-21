MODIFICACIONES AL PLAN DE VUELO DESDE PARAGUAY A MÉXICO, ENRARECEN LA REPATRIACIÓN DE HERNÁN BERMÚDEZ: CÓDIGO MAGENTA

Al preguntar “¿Qué se negoció en Colombia?”, el periodista Ramón Alberto Garza, a través del programa ¡Que alguien me explique! De Código Magenta, expone las modificaciones en el traslado aéreo de Hernán Bermúdez de Paraguay a México, lo que implicó un atraso de 19 horas, y pregunta ¿quién o quiénes tuvieron acceso al acusado de operar La Barredora, cuyo testimonio podría inculpar al senador Adán Augusto, quien en su periodo como gobernador de Tabasco lo nombró secretario de Seguridad?

El reporte inicia con el señalamiento: “Sospechoso -por decir lo menos- resultó el traslado de Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Comandante H’, desde Paraguay hasta México”.

El secretario de Seguridad Pública de Tabasco, en los días en que Adán Augusto López Hernández fue el gobernador, continuó, acabó con un traslado de múltiples escalas y modificaciones en el plan de vuelo, cuyo retraso acumuló 19 horas, expone, y preguntó: “¿Qué se hizo con Hernán Bermúdez Requena en esas 13 horas en Bogotá, Colombia y otras 6 horas en Tapachula, ciudades que inicialmente no estaban contempladas?, ¿quién o quiénes tuvieron acceso al acusado de operar a La Barredora, con el presunto beneplácito del entonces gobernador Adán Augusto?, y ¿podría la Fiscalía General de la República (FGR) dar una explicación que justifique los cambios de rutas y largas estadías en los aeropuertos?”.

Precisa que el avión utilizado es el mismo en que Joaquín “El Chapo” Guzmán fue trasladado en su extradición a Estados Unidos, y despegó de Asunción, Paraguay el miércoles a las 5:03 de la tarde y aterrizó en Bogotá el mismo día a las 8:33 de la noche, cuando el plan contemplaba dirigirse directo a Cozumel, Quintana Roo y de ahí a Toluca.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha dado hasta el momento respuesta a tantas interrogantes en la repatriación de un personaje cuyo testimonio puede ser crucial tanto para inculpar a Adán Augusto como para abrir una carpeta criminal sobre los alcances de La Barredora en Tabasco, finaliza el reporte.