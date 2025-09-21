RECLAMAN A SHEINBAUM POR LA INSEGURIDAD EN CAMPECHE Y LOS MÁS DE 125,000 DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Campeche, una representante de la agrupación Campeche por las 40 Horas exigió medidas concretas ante la cifra de más de 125,000 personas desaparecidas en México. En su intervención denunció que las desapariciones no son accidentes sino crímenes, y aseguró que con frecuencia ocurren con la complicidad de autoridades. Señaló además que en Campeche la inseguridad también se ha convertido en una preocupación constante para la población, que vive con miedo frente a los hechos de violencia que se han registrado en la entidad.

La vocera reclamó el reconocimiento pleno de la crisis de desaparecidos y pidió autonomía real para las comisiones de búsqueda, sanción a los responsables y protección efectiva para las familias buscadoras. Rechazó promesas vacías y demandó recursos e instituciones que funcionen, no cifras maquilladas. Advirtió que mientras el Estado no actúe, las voces de los afectados continuarán exigiendo justicia y no permitirán que la situación permanezca impune.