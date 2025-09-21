EXIGEN A SHEINBAUM ABROGACIÓN DE LA LEY DEL 2007 DURANTE VISITA A CAMPECHE

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Campeche, un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recordó que el Magisterio Nacional mantiene una “cuenta pendiente” con la jefa del Ejecutivo. Señaló que el Magisterio Campechano no puede quedarse de brazos cruzados ante la falta de abrogación de la Ley de Liste del 2007, que, según la CNTE, forma parte de un paquete neoliberal que ha afectado los salarios de los docentes y de otros trabajadores del Estado.

El representante indicó que la presidenta fue muy clara en su campaña sobre la necesidad de derogar esta ley y exigió la apertura inmediata de una mesa de negociación entre la CNTE y el gobierno federal. La agrupación busca tratar de manera directa las demandas centrales del magisterio a nivel nacional y reiteró que su presencia en Campeche tiene como objetivo recordar esta promesa pendiente.