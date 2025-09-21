FRACASO TRAS FRACASO

Junto con López Gamboa y con la ARTEC, ha fracasado también el proyecto de modernización del transporte que tanto cacareó la gobernadora Sansores.

La renuncia del director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), el carmelita/tabasqueño Jorge Luis López Gamboa, confirma que tanto la institución como él mismo, y conjuntamente con el Sistema de Transporte del Estado de Campeche son un rotundo y completo fracaso.

De entrada, la ARTEC es un bodrio que no ha terminado de cuajar. Carece de facultades reales para aplicar la Ley Estatal del Transporte. Sus decisiones no son definitivas, dependen de lo que resuelva la Secretaría de Gobierno, o la gobernadora, o el presidente municipal del Carmen, o el propio seso Loco. Y así, carente de autoridad, nada puede funcionar.

Su director, Jorge Luis López Gamboa tampoco tuvo jamás ni la autoridad ni la experiencia, ni la capacidad para hacer valer las decisiones de la Agencia. Neófito en la materia, del cual es totalmente ignorante, sus padrinos creyeron que porque estuvo presente en su calidad de diputado, en la aprobación de la “nueva” Ley de Movilidad Ciudadana, tendría capacidad para aplicar las nuevas determinaciones. Pero no.

Y no pudo, porque en la ARTEC, que antes era el IEET, prevalecen los mismos vicios de siempre. Las mismas componendas, los mismos chanchullos y las mismas corruptelas que motivaron que uno de sus exdirectores, Candelario Salomón Cruz, se encuentre a un paso de la cárcel. Protegido, ciertamente, por sus aportaciones a la campaña de la hoy gobernadora.

Junto con López Gamboa y con la ARTEC, ha fracasado también el proyecto de modernización del transporte de la gobernadora Sansores. Lleva un año y tres meses prometiendo la entrada en funciones del nuevo sistema Ko’ox pero hasta el momento solo operan 22 de los 122 prometidos. Los restantes están expuestos al sol y al deterioro constante por la corrosión del clima.

Las 22 unidades en operación no resolvieron el problema, solo terminaron complicándolo más. Ahora hay que esperar más tiempo para abordar, y más aún para llegar al destino final de quienes tienen que hacer transbordos.

Situación que va empeorar cuando se incorporen los 102 camiones chinos restantes, porque en el proyecto está el retiro de las combis colectivas que trasladan a la gente desde sus colonias hasta el centro. Dentro de unas semanas solo llegarán hasta el punto donde se transbordarán a los Ko’ox.

Y lo que sucede con el sistema de transporte colectivo, o con el “sistema de modernización de la movilidad humana”, es solo un reflejo del rotundo fracaso de este Gobierno que encabeza la señora Layda Sansores. No le atinan a una y todo lo que se proponen lo llevan al fracaso.