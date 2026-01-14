NO HAY GRABACIÓN DE LA REVISIÓN A LA CAMIONETA DE JOSÉ “A” PORQUE LAS BATERÍAS DE LA BODYCAM NO ESTABAN CARGADAS: ABOGADO

Al externar que consiguió el primer objetivo fundamental de obtener la libertad para José “A” y colaboradores, Edwin Trejo Gutiérrez, abogado del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), reveló que no hay videos de la bodycam del momento del operativo policiaco donde supuestamente encontraron la drØg@, porque no estaban cargadas las baterías, lo que genera incertidumbre de qué fue lo que pasó, más allá del dicho de un policía.

Reveló que la jueza es Guadalupe Martínez Taboada, que también lleva los casos de la gobernadora Layda Sansores para censurar a Tribuna y tratar de encarcelar al periodista Jorge González Valdez, y aclaró que José “A” aún no está vinculado a proceso, sino está en calidad de imputado, y en la siguiente audiencia programada este domingo la juzgadora determinará si hay elementos suficientes para vincularlo o no.

De las otras personas que iban con el exrector, el abogado precisó que es personal que lo apoyaba en sus actividades en la Universidad: chofer y asistente, quienes mañana deben reincorporarse a sus actividades normales, y confirmó que llegaron abogados de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) para respaldar como institución al exrector.