LUCHARÉ POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL: JOSE “A”; NO RESPONDE A LA PREGUNTA DE SI ES UN TEMA POLÍTICO

Al recobrar su libertad, José Alberto “A” agradeció a los medios estar al pendiente de su caso y de su salud, dijo sentirse bien por poder ver a su familia y al preguntarle sobre si luchará por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), respondió que “luchará por la libertad y justicia social”.


Al preguntarle cuál es el mensaje a los estudiantes universitarios, José “A” repitió: “Luchar por la libertad y la justicia social”, y abordó un auto para retirarse.

