RECOBRA SU LIBERTAD EL EXRECTOR DE LA UAC JOSÉ ALBERTO “A”

Audiencia seguirá el 18 de enero

La defensa del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto “A”, obtuvo la libertad de los acusados por delitos contra la salud, al argumentar ante la autoridad judicial que no existía riesgo procesal alguno.

Tras la determinación, el exrector recobró su libertad junto con las dos personas con las que fue asegurado el lunes pasado.

Será hasta el domingo 18 de enero cuando se lleve a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se definirá su situación jurídica.