QUIEN VENDIÓ A JOSÉ “A” LE APLAUDÍA Y SEGURO AHORA LE APLAUDE A USTED, LE ADVIERTEN A FANNY GUILLERMO

Mediante una publicación difundida en sus redes sociales, el creador digital Néstor Alfredo Hernández Gutiérrez cuestionó la falta del debido proceso contra José “A”, y al subrayar que la llegada de Fanny Guillermo Maldonado estará marcada por actos poco éticos, advirtió a la nueva rectora: “La persona que vendió al Dr. Abud estaba sentada aplaudiéndole, y seguramente ahora le aplauda a usted”.



El texto dice: “La publicación que le hice a mi hijo sobre la situación del ahora exrector, era simplemente para que se diera cuenta de que en esta vida todo lo que hagas, tarde o temprano nos pasa factura, acciones buenas o malas, en lo personal a mí no me alegra, y analizando todo ‘los chismes de Facebook’ se me hace algo indigno, bajo, mezquino lo que sucede en Campeche y contra un ciudadano. ¿Dónde queda el principio de presunción de inocencia marcado en la Constitución? ‘Toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez’. ¿Dónde queda el debido proceso?”.



Por cierto, agrega, al último soldado leal a la Universidad que hizo la publicación gritando “Viva la Autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche” mis respetos, probablemente en este momento ya le dieron de baja de la Institución, pero fue lo correcto. Felicito a la Dra. Fanny Guillermo porque es una gran profesionista, merecedora de eso y más, lamentablemente su llegada estará marcada por actos poco éticos, pero ¿qué se puede esperar en estos tiempos donde todo es una simulación?, si a un compañero de lucha codo a codo se le fabrican estos actos, imagínense a un ciudadano normal.



Por último, Hernández Gutiérrez previene: “Sólo le puedo decir Dra. Fanny, anticipándole, recuerde: La persona que vendió al Dr. Abud, estaba sentada aplaudiéndole y seguramente ahora le aplauda a usted”.