IMPONE LAYDA COMO MAGISTRADO NUMERARIO DEL TSJE A CUÑADO DE SU SOBRINO GERARDO “SESO LOCO” SÁNCHEZ SANSORES

Con tres votos a favor de legisladores de Morena y dos en contra de la oposición, se aprobó la designación de Fernando Oceguera Miramontes como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), decisión que generó cuestionamientos en el ámbito político local.

La gobernadora Layda Sansores impuso como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) al sonorense Fernando Oceguera Miramontes, quien es cuñado de su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores.