SRE CONFIRMA SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN DE EU TRAS ACUSACIÓN CONTRA MORENISTA RUBÉN ROCHA Y TURNA EL CASO A LA FGR

Luego de ser confirmada la acusación de la Fiscalía de Nueva York en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Cancillería mexicana reveló que recibió del Gobierno de Estados Unidos varias solicitudes de extradición de diversas personas, aunque, subrayó, no se anexaron pruebas.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la petición fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), para que “se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”.

Hoy miércoles, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, confirmaron la acusación contra el gobernador de Sinaloa por delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas.

En la querella también se incluyen a nueve funcionarios mexicanos: senador Enrique Inzunza Cazárez; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo y exjefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito y excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Todos ellos, asegura EU, tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a ese país.

La SRE reveló que se enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer la información, pues “en los tratados hay provisiones específicas de confidencialidad”.

Vía: El Sol de México.