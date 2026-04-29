EVITA RICARDO MONREAL RESPALDAR A ROCHA MOYA Y PIDE APLICAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA; ¿SANA DISTANCIA O CINISMO?

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, evitó respaldar al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusó de tener vínculos con al crimen organizado, al afirmar: “Respaldamos lo que dice la ley, Morena respaldará la ley, la verdad y la Constitución”.

Monreal pidió esperar a la FGR para que revise si una solicitud de extradición viene acompañada de pruebas claras, y también aplicar la presunción de inocencia.

El analista político escribió: “Del ‘¡No estás solo!’ al ‘respaldamos lo que dice la ley’. El gobernador de Sinaloa negó los señalamientos, mientras tanto, Monreal recordó el caso Cienfuegos, donde Estados Unidos no presentó pruebas contundentes. Además evitó esta vez respaldarlo”.

Y agregó: “Un reportero le preguntó si seguía vigente el apoyo de ‘¡no estás solo!’ para Rocha Moya”, a lo que Monreal no respondió con un sí contundente. ¿Aplicando sana distancia?”.