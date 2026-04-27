ABUELITOS ENCARAN A SHEINBAUM POR FALTA DE MEDICINAS EN CENTROS DE SALUD

A través de un video difundido en sus redes sociales, el medio de comunicación digital Noticiamex mostró los reclamos de personas de la tercera edad de Tenango, Hidalgo, por falta de medicinas en los centros de Salud a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien respondió: “Ahorita los arreglamos, vamos para ver por qué no llegan, porque tiene que haber medicamentos”.

La Presidenta dijo que lo solucionaría, que no era posible que faltaran medicamentos, intentó sin éxito contradecir la escasez de medicinas y urgió a los funcionarios públicos a solucionarlo inmediatamente.

Una adulta mayor expuso: “Hay médico, pero no hay medicamentos”, y otros abuelitos reclamaron que les cobran al acudir a los centros de Salud. “Con todo respeto, no hay doctores, no es el león como lo pintan”, soltó una más.