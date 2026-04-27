lunes, abril 27, 2026
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HUYE CONDUCTOR TRAS CAER CAMIONETA EN EXCAVACIÓN DE LA LÓPEZ PORTILLO

San Francisco de Campeche.- Una camioneta terminó dentro de una excavación la madrugada de este domingo sobre la avenida López Portillo, a la altura del cárcamo del SMAPAC.

Automovilistas que transitaban por el sitio reportaron el hecho al número de emergencias, por lo que elementos de la Policía estatal acudieron y confirmaron que el conductor ya no se encontraba en el lugar.

La unidad fue retirada con apoyo de una grúa y trasladada al corralón correspondiente.

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