TRAS RECLAMOS, LA PRESIDENTA RECONOCE DESABASTO DE MEDICINAS EN HIDALGO

“INSUMOS FALTANTES REPRESENTAN EL 20 POR CIENTO”

Al admitir que siempre no acudió al hospital como prometió a los abuelitos que le reclamaron por la falta de medicinas y doctores, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el desabasto en Tenango de Doria, Hidalgo, al señalar: “El abastecimiento resulta complejo por la característica de las comunidades, cerca de 5 mil”.

Birmex estaría enviando esta misma semana los insumos faltantes, que son alrededor de 20%, precisó la mandataria federal, y anunció para esta semana nueva visita de las Rutas de la Salud con los medicamentos faltantes hacia el Estado de Hidalgo.

Sheinbaum Pardo expuso que un medicamento en especial para la presión alta es el que escasea, pues sólo había una caja.