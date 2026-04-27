CAMPECHE: “DÍGANME CÓMO ESTÁ”; MADRE CLAMA POR INFORMACIÓN DE SU HIJO LESIONADO EN EL PENAL DE KOBÉN E INTERNADO EN ESPECIALIDADES MÉDICAS

San Francisco de Campeche.- La señora María Adelina Collí Dzib denunció que empleados del Cereso de Kobén y personal del Hospital de Especialidades Médicas, donde está internado su hijo tras supuesto accidente dentro del penal, se niegan a darle información y teme que le pase algo a su otro vástago que también es Persona Privada de su Libertad (PPL).

Relató que su hijo responde al nombre de Víctor Manuel Ucán Collí, de quien hasta el momento no sabe cuál es su condición de salud tras enterarse por medio de amistades que está lesionado. “Ninguna autoridad de Kobén me ha dado la cara, mientras el vigilante y la trabajadora social del hospital dijeron que por tratarse de una persona traída del penal, sólo los custodios responsables pueden darme información”.

Angustiada, reveló que contrató a un abogado para hacer valer sus derechos y saber dónde está hospitalizado su hijo.

María Adelina advirtió que no se quedará callada, pues ha sabido de casos donde tras guardar hermetismo, las autoridades entregan el cuerpo sin vida a los familiares e informan que fue un accidente para evitar una investigación.