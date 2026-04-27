OPERACIÓN MOCHILA DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SECUNDARIA ETI 26 POR LETRERO SOBRE TIROTEOSIN CONTRATIEMPOS LA JORNADA ESCOLAR

Ciudad del Carmen.-Tras la advertencia de que este lunes habría un tiroteo en la Escuela Secundaria ETI 26 en Ciudad del Carmen, lo que forma parte de un supuesto reto viral, este lunes, elementos de la Guardia Nacional realizaron la Operación mochila e impartieron pláticas a los estudiantes del plantel educativo, ubicado en la colonia San Nicolás.

Durante las actividades han estado presentes padres de familia y la asistencia a clases transcurre con normalidad, tras el aviso del pasado 23 de abril.