lunes, abril 27, 2026
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LA FISCALÍA O EL GOBIERNO DE CHIHUAHUA DEJÓ ENTRAR A LA CIA, AFIRMA SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la creación de una unidad especial en Chihuahua para investigar la posible participación de la CIA, y sentenció: “No se requeriría tantas unidades de investigación, porque o fue la Fiscalía o fue el Gobierno de ese Estado”.

Lo anterior, luego de que la gobernadora Maru Campos anunció un nuevo equipo encabezado por Wendy Paola Chávez, para concentrar las investigaciones sobre el caso en el que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) perdieron la vida en un operativo antinarcóticos.

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