lunes, abril 27, 2026
Lo último:
Nacionales

NUEVA FUGA DE CRUDO; AHORA EN MINATITLÁN, VERACRUZ

¿DIRÁ LA GOBERNADORA ROCÍO NAHLE QUE SON GOTITAS?

Durante las labores de limpieza en el pozo Concepción 134 de Minatitlán, Veracruz, se reactivó la fuga de hidrocarburo, ante lo cual los pescadores hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan lo antes posible, pues van 4 veces que llega personal de Petróleos Mexicanos pero no realiza la reparación total, por lo cual continúan la contaminación y las afectaciones.

Video: N + Foro.

También te puede gustar

SOPLAN NUEVOS VIENTOS

ANUNCIAN BECA CON NOMBRE DE MAESTRA YUCATECA, EN BENEFICIO DE ALUMNOS DE KÍNDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA

ASEGURA ROCÍO NAHLE QUE NO SABÍA DE SU AUMENTO SALARIAL DEL 25% PARA EL 2026; ¿INOCENCIA O…?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *