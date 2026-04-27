NUEVA FUGA DE CRUDO; AHORA EN MINATITLÁN, VERACRUZ

¿DIRÁ LA GOBERNADORA ROCÍO NAHLE QUE SON GOTITAS?

Durante las labores de limpieza en el pozo Concepción 134 de Minatitlán, Veracruz, se reactivó la fuga de hidrocarburo, ante lo cual los pescadores hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan lo antes posible, pues van 4 veces que llega personal de Petróleos Mexicanos pero no realiza la reparación total, por lo cual continúan la contaminación y las afectaciones.

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