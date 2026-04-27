EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE ABRIL DE 2026

¡LADRONA! ¡TRAIDORA! ¡MENTIROSA!

Como era de esperarse, Layda Sansores fue vergonzosamente abucheada y repudiada en la ceremonia de inauguración de temporada por los fanáticos de los Piratas de Campeche. Al igual que sucedió hace un año, cuando mandó a su hermana Laura a inaugurar, la fanaticada se volcó en abucheos, vituperios y consignas por los pésimos resultados que arroja su cada vez peor administración.

Y es que pareciera que Layda Sansores no lee las encuestas que cada mes se levantan y que no dejan de ubicarla entre las 5 peores mandatarias de México, con un desempeño general que reprueban al menos 2 de cada 3 campechanos, porque cada día se sienten más inseguros; y un pésimo manejo de las finanzas el cual desaprueban 4 de cada 5 encuestados, porque creen que es una corrupta.

Bien dicen que lo que uno siembra, cosecha. Layda Sansores llegó a sembrar odio y discordia entre los campechanos y hoy eso recoge donde se presenta. Lo que se vio en el estadio Nelson Barrera Romellón es solo el preludio del triste fin que le espera a este nefasto gobierno, que se dedicó a saquear la entidad, a desemplear a los campechanos para imponer a una camorra de bandidos foráneos, y a sembrar miedo e inseguridad entre la población, que ha tenido que sobrevivir en la informalidad. Así de jodido dejará Layda Sansores a Campeche.

IMPOSICIÓN DE LAZARUS, ¿GESTO DE UNIDAD?

El editorial Rozones, de La Razón de México, comenta el pasado jueves que “Sansores apuntala a su delfín”, Pablo Gutiérrez, a quien destapó unilateralmente, sin consultas ni encuestas que avalen tal “merecimiento”. Sintetizamos un poco.

“No es novedad que algunos personajes se anticipen —aún contra las reglas electorales— a destaparse o promover su rostro para convertirse en candidatos a ciertos cargos que estarán en juego el próximo año… La gobernadora Layda Sansores le alzó la mano a quien ella ya ve como su seguro sucesor, el todavía alcalde de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien fue presentado el miércoles como ‘coordinador estatal de la defensa de la 4T’ o, en términos más llanos y realistas, futuro candidato al gobierno de esa entidad. ‘Vamos muy avanzados’ con el tema de la sucesión, señaló Sansores, quien destacó que Campeche es el primer estado donde Morena se define y, lo mejor, sin que haya voces que se opongan… ‘cuando ya tenemos una definición en el corazón’ ni para qué dejar de perder el tiempo en competencias internas que lastiman. Qué tal.”

Si Layda Sansores acosa, persigue y encarcela a quien la critica, piensa diferente y difiere de sus actos, ¿esperaba escuchar “voces que se opongan” en su destape a puerta cerrada? ¿Le tenía miedo a eso y por ello hubo tanto hermetismo? Eso nos lleva a cuestionar, ¿de quién fue esa “definición de corazón”? Porque si algo está claro es que a su “delfín” no lo quieren los campechanos.