DESCARRILA EL TREN DEL ZOOLÓGICO CENTENARIO EN MÉRIDA; REPORTAN DOS LESIONADOS

El trenecito del Parque Zoológico El Centenario, en Mérida, se descarriló este domingo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre visitantes. De acuerdo con reportes preliminares, dos personas resultaron lesionadas, entre ellas el conductor y una usuaria, quienes recibieron atención tras el accidente.

Información inicial señala que el percance habría ocurrido por una falla mecánica relacionada con el desprendimiento de una pieza en la parte delantera de la locomotora, lo que provocó que se saliera de las vías e incluso volcara. Tras el incidente, autoridades restringieron el acceso en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y revisión.

El hecho reactivó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la atracción, debido a antecedentes de otros incidentes registrados previamente en el mismo tren del zoológico.

Fuente: La Jornada Maya, Cambio 22