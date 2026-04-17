MADRE DENUNCIA NEGLIGENCIA EN IMSS YUCATÁN; BEBÉ SIGUE SIN INSUMOS VITALES

Una madre de familia denunció presunta negligencia médica en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en Yucatán, al señalar que la coordinación de pediatría no ha sustituido durante semanas insumos indispensables para la supervivencia de su hijo de un año y diez meses de edad, quien depende de una cánula de traqueostomía y una sonda de gastrostomía.

La denunciante, identificada como Brazil Alvarado, aseguró que los dispositivos presentan deterioro evidente y que la sonda incluso despide mal olor pese a la limpieza diaria, lo que incrementa el riesgo de infecciones. Señaló que cuenta con solicitud médica formal y que, desde finales de febrero, ha acudido en varias ocasiones sin obtener respuesta favorable. “No es un capricho, es una urgencia médica. Mi hijo depende de estos insumos para vivir”, expresó.

Además, indicó que procedimientos pendientes como un cateterismo fueron cancelados bajo el argumento de falta de presupuesto, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades centrales del IMSS para intervenir y garantizar la atención médica necesaria, al advertir que esta situación pone en riesgo la salud de su hijo.

Vía: La Neta de Campeche