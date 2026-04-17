POR DECRETO PRESIDENCIAL EXPROPIARÁN 486.43 M2 A CAMPECHE PARA EL TREN MAYA; DUEÑOS SÓLO PUEDEN INCONFORMARSE CON LA INDEMNIZACIÓN

Hoy viernes 17 de abril la Presidencia de la República, a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), formalizó la expropiación de 486.43 metros cuadrados al Estado de Campeche, para la expansión de los tramos 2 y 1 del Tren Maya, informó Nación 321.

Se trata de 4 polígonos que representan la citada extensión, de la cual 439.99 corresponden a Ciudad del Carmen, 30.24 a Champotón y 16.20 a San Francisco de Campeche.

El decreto establece que la empresa del Tren Maya debe cubrir el monto de las indemnizaciones correspondientes y da plazo de 10 días hábiles siguientes a esta notificación para, en su caso “controvertirlo”, es decir, expresar inconformidad con el monto (artículo 11 de la Ley de Expropiación), más no negar el predio.

El decreto de expropiación contempla en total más de 48 mil metros cuadrados de 14 terrenos privados, y el resto de la superficie son de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

Según se especifica, los predios serán destinados para la ejecución de los tramos 1, 2, 3, 5 y 6 y pasarán a la empresa del Estado: Tren Maya, S. A. de C. V.

El documento justifica la medida al señalar que la obra ferroviaria “es uno de los compromisos y proyectos más relevantes, en los últimos años, de infraestructura”.