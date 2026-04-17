ANUNCIA BIBY PLAN PARA REGULARIZAR LICENCIAS, PREDIAL Y AGUA CON PAGO DE ESTE AÑO

La presidenta municipal de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, anunció la aprobación de un decreto de apoyo a la economía local dirigido tanto a familias como a negocios campechanos, denominado “Plan de rescate imparable”, que contempla descuentos y condonaciones para poner al día adeudos rezagados y sólo pagar 2026.

La alcaldesa explicó que, por ejemplo, quienes tengan una licencia sin regularizar desde 2016, podrán acceder a la condonación de recargos, multas y todo, para que pague sólo 2026 bajo el concepto de renovación y con descuentos.

En tanto, las familias que deseen ponerse al corriente en el pago de Predial o agua, también recibirán la condonación de años anteriores para pagar sólo este año, “para que la gente tenga la tranquilidad de que está al día, pues preocupa a muchas familias, y si no pagan a veces no es porque no quieran, sino porque es decidir entre llevar la comida a la casa o pagar algún impuesto”.

Rabelo de la Torre adelantó que en breve será difundirá un comunicado oficial con los detalles completos del decreto, e invitó a la ciudadanía a seguir sus redes sociales para comentar sugerencias, quejas o felicitaciones.