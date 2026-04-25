MUJER SUFRE DESVANECIMIENTO EN TIENDA DEL CENTRO 

Una mujer estuvo a punto de desmayarse al interior de una tienda de ropa ubicada sobre la calle 10, entre las calles 53 y 55, en el Centro Histórico, lo que movilizó a paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias de Campeche.

De acuerdo con el reporte, la mujer comenzó a sentirse mal repentinamente mientras se encontraba en el establecimiento, lo que generó preocupación entre las personas presentes, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, los paramédicos arribaron al lugar, donde procedieron a valorarla y brindarle atención inmediata para estabilizar su estado de salud. Tras la revisión, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital, por lo que permaneció en el sitio bajo observación hasta su recuperación.