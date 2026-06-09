UN CASO MÁS DE GUSANO BARRENADOR EN HUMANO PARA LLEGAR A 6 EN EL AÑO, REPORTAN

-VAN 10 CON LOS 4 REGISTRADOS EN EL 2025

De acuerdo con el más reciente reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica 21, Campeche registró otro caso más de miasis causada por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, para llegar a 6 contagios humanos en lo que va de año.

Los datos oficiales indican que nuestro Estado acumuló 4 casos en el 2025 y con los de este 2026 suman 10 personas afectadas desde que comenzó el registro de esta enfermedad en el país.

A nivel nacional, durante este año se han confirmado 280 casos y 2 defunciones por esta enfermedad parasitaria.

En el caso de Campeche, los 6 casos registrados representan el 2.1 por ciento de los contagios reportados este año en el país.