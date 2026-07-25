CIRCULA EN REDES: ¡INDIGNACIÓN! DENUNCIAN QUE JOVEN CON DISPACIDAD ES DETENIDO CON ABUSO DE MARCELOS

REPRESENTANTE DEL LUGAR DONDE TRABAJA DICE SENTIR IMPOTENCIA Y EXIGE ACLARAR EL CASO

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que policías estatales a bordo de 7 patrullas y 3 motos, al menos 3 en el lugar y las demás cerca de la gasolinería ubicada en la avenida Gobernadores, por la glorieta de San Pedro, para revisar dos veces y detener entre jaloneos a una persona con discapacidad que labora en un bar de la zona.

El agente a cargo de la patrulla 0796 se negó a explicar el motivo del proceder de sus compañeros, algunos de los cuales argumentaron que el detenido se puso agresivo

Después, a través de su página oficial en redes, el bar donde labora el joven señaló: “Es verdaderamente indignante ver cómo uno de nuestros colaboradores fue detenido por varias patrullas, como si se tratara de un peligro para la sociedad. Lo más doloroso es que se trata de un joven con discapacidad, conocido por todos como una persona trabajadora, honrada y respetuosa. Hoy circulan videos que muestran esta situación y nos llenan de tristeza e impotencia”.

Expone que es acusado de robar una pila, lo que dudan dada su condición y a que es una persona con discapacidad, ante lo cual exigió una investigación seria, respetuosa y sin prejuzgar, porque “nadie debe ser tratado con humillación. Exigimos se esclarezcan los hechos”.