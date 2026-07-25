sábado, julio 25, 2026
Lo último:
Locales

VEHÍCULO IMPACTA CONTRA REMOLQUE ESTACIONADO DEJANDO DAÑOS DE GRAN CUANTÍA

Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia Presidentes de México, luego de que el conductor de una camioneta familiar, al exceder los límites de velocidad, perdiera el control e impactara contra la base de un remolque de un tráiler debidamente estacionado.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al lugar para abanderar la zona y garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas, mientras se realizaron las diligencias correspondientes.

El incidente fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, y se espera que las autoridades determinen las causas exactas del accidente y apliquen las sanciones correspondientes.

También te puede gustar

ESPOSO DE DELMA RETA A OMAR TALANGO

IRRUMPE EN BODA CIVIL AFIRMANDO SER PAREJA DE LA NOVIA; EMPUJONES Y UN DESMAYADO

Pescadores amenazan con manifestaciones en la SEPESCA, acusan falta de apoyo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *