VEHÍCULO IMPACTA CONTRA REMOLQUE ESTACIONADO DEJANDO DAÑOS DE GRAN CUANTÍA

Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia Presidentes de México, luego de que el conductor de una camioneta familiar, al exceder los límites de velocidad, perdiera el control e impactara contra la base de un remolque de un tráiler debidamente estacionado.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al lugar para abanderar la zona y garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas, mientras se realizaron las diligencias correspondientes.

El incidente fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, y se espera que las autoridades determinen las causas exactas del accidente y apliquen las sanciones correspondientes.