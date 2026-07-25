ANTE PRESIÓN SOCIAL LA POLICÍA DE MARCELA INFORMA QUE LIBERARON A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ¡POR NO ENCONTRARLE NADA!; ¿Y LA DISCULPA?

Tras los reclamos en redes sociales, incluyendo a la administración del negocio donde labora la persona con discapacidad a quien agentes revisaron 2 veces y detuvieron entre jaloneos, y la andanada de críticas ciudadanas, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana emitió comunicado para informar que el joven fue liberado en el Juzgado Cívico por falta de elementos para continuar con el procedimiento correspondiente.

Así, sin disculpa de por medio a la víctima por el proceder de los genízaros y argumentando que el operativo fue por un reporta al C-5 relacionado con posible hecho ilícito registrado en ese sector, aseguró que “dará vista” a las áreas correspondientes para revisar los hechos y verificar si la actuación de los agentes fue conforme a los protocolos institucionales.