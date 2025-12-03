OPINIÓN: LOS MIL MILLONES QUE NADIE EN CAMPECHE CREE.

Por: Enrique Arellano

En Campeche, la palabra “deuda” nunca había generado tanto ruido. La gobernadora busca que el estado se endeude por mil millones de pesos durante veinte años, supuestamente para “infraestructura carretera”. Pero lo que la ciudadanía ve, lo que se comenta en la calle, en los cafés, en las colonias, es muy diferente a lo que dice el documento oficial.

Porque nadie cree que esos mil millones sean realmente para carreteras.

🕳️ Un préstamo sin carreteras claras.

La solicitud enviada al Congreso es tan opaca que parece diseñada para no decir nada:

No dice qué carreteras se construirán.

No menciona cuántos kilómetros.

No especifica qué comunidades serán conectadas.

No hay proyectos ejecutivos.

No se aclara si son vías estatales o federales.

En resumen: una deuda gigantesca, sin un plan detallado, sin un mapa, sin una sola cifra que dé confianza.

Lo único que sí aparece —y muy claro— son los proveedores foráneos que supuestamente realizarán la obra. Campeche ya conoce esa historia: pasó con los caminos saca cosechas, donde el dinero desapareció, no se reconstruyó nada, y mientras los campesinos fueron engañados, funcionarios como el exsecretario Ramón Ochoa terminaron paseando en camionetas nuevas por el malecón.

💸 Lo que se dice, lo que se sospecha.

Entre la gente, la desconfianza es total. Y las sospechas vuelan:

Muchos creen que este dinero será manejado por Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora. Otros hablan de que una parte serviría para la “jubilación política” de Layda Sansores. Y otra parte —dicen— para impulsar la campaña de Liz Hernández rumbo a la gubernatura en 2027 por Morena.

¿Se puede probar hoy? No.

¿Es lo que la gente comenta en Campeche? Sí, y cada vez con más fuerza.

🏠 Las preguntas que nadie responde.

La ciudadanía se pregunta —con rabia, con frustración, con memoria— cuántas casas más se comprarán en Houston, cuántos departamentos aparecerán en CDMX o en Argentina, cuánto de ese dinero volverá a perderse en gastos personales mientras al pueblo le dicen que “no alcanza para obra”.

Porque cuando sí quisieron, pavimentaron San Lorenzo sin ningún problema.

Ahí sí hubo dinero.

Ahí sí hubo prioridad.

Ahí sí hubo prisa.

🚫 Por eso Campeche dice NO.

Por eso los campechanos no quieren esta deuda.

Porque no hay transparencia, no hay garantías, no hay información, no hay proyectos, no hay respeto.

Y porque la historia reciente ya dejó muy claro qué pasa cuando se firman cheques en blanco.

Campeche merece carreteras, sí.

Pero también merece honestidad.

Y sobre todo merece un gobierno que rinda cuentas, no que pretenda hipotecar el futuro del estado para fines que la gente, a estas alturas, simplemente no cree.