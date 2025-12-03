ENCUENTRAN CADÁVER ATADO A PESO MUERTO EN EL RÍO CANDELARIA

El cuerpo localizado el martes 2 de diciembre en el río Candelaria tenía un peso muerto amarrado para impedir que flotara, además de mostrar daños ocasionados por la fauna. La escena recordó métodos usados por mafias italianas, por la forma en que el cadáver fue sumergido para ocultarlo.

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó el hallazgo, ocurrido cerca del puente Candelaria II, en la carretera federal Villahermosa–Escárcega, a la altura del kilómetro 217 + 650. Pescadores habrían detectado el cuerpo. La víctima permanece sin identificar y el Servicio Médico Forense no ha emitido aún el dictamen sobre la causa de muerte. Por las condiciones en que apareció, se presume un asesinato de tipo sicarial, catalogado como el primer ejecutado de diciembre y el número 73 del año.